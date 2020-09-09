Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Мардакян-Зугульба.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Мардакян-Зугульба.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/09/09 13:35
Раздел: Азербайджан
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