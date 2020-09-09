В Баку доставлена первая партия новых автобусов производства турецкой компании BMC, в количестве 115 единиц, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

Поставка всех автобусов завершится до конца ноября.

Это современные, комфортабельные и экологически чистые транспортные средства. 80 автобусов – 12-метровые, работающие на сжатом газе, 35 – 9-метровые.

По поручению главы государства за последние пять лет были приобретены 603 современных автобуса средней и большой вместимости, которые эксплуатируются в маршрутной сети Баку.

Меры по обновлению автобусного парка обеспечили устойчивость работы городского транспорта в период пандемии.

Наличие 18-метровых автобусов в автобусном парке считается необходимым с точки зрения управления пассажиропотоком в часы пик.

С приобретением новых автобусов удалось связать центр города с прилегающими селами и поселками, в том числе, Мардакян, Маштага, Бильгя, Бузовна, Загульба, Сабунчи, Забрат, Гарачухур и Бакиханов.

В настоящее время с компаниями BMC и MAN обсуждаются вопросы поставки электробусов и создание инфраструктуры для их работы.

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