Германии пора пересмотреть свое отношение к российскому проекту «Северный поток- 2».

Об этом заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Как уже многие европейские лидеры говорили в последние дни: сейчас пришло время, чтобы Германия пересмотрела свое сотрудничество с Россией по «Северному потоку-2», — написала Ортагус в Twitter.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит идею остановки реализации проекта.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы «Северного потока- 2» и инцидента с Алексеем Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект «Северный поток- 2». Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект «Северный поток- 2» является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным — это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией «Северного потока- 2», на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

As so many European leaders have said in recent days: the time is now for Germany to reconsider its partnership with Russia on Nord Stream 2. https://t.co/hRiidrPZrW

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 8, 2020