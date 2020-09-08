9 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 19-22, днем 27-29 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

9 сентября в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 29-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az