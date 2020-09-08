Россия отправила в 39 стран 1 066 200 тестов на выявление COVID-19.

Информацию об этом распространила Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Большая часть тестов — 699 700 была доставлена в государства СНГ и в непризнанные Абхазию и Южную Осетию.

Наименьшее число тестов среди стран СНГ было направлено в Азербайджан – 12 000. По этому показателю лидирующими странами являются Кыргызская Республика (157 000), Узбекистан (138 500) и Армения (100 000).

Статистика охватывает период до 4 сентября.

Minval.az