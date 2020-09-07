ЕС и ВОЗ передали Минздраву Азербайджана 129 кислородных концентраторов и 60 пульсоксиметров, говорится в совместном сообщении ЕС, ВОЗ и Минздрава.

Это медицинское оборудование доставлено в страну при финансовой поддержке ЕС в рамках проекта «Инициатива солидарности для здоровья» Регионального офиса ВОЗ по Европе.

«Проект ЕС «Инициатива солидарности для здоровья», инициатором которого является «Team Europe», продолжает поддерживать систему здравоохранения в Азербайджане доставкой защитных масок на первом этапе, а теперь – необходимого оборудования», — сказал руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Это оборудование важно для предотвращения развития серьезных заболеваний у людей, нуждающихся в кислородном лечении», — сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Minval.az