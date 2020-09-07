Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Азербайджане Сейида Аббаса Мусави.

Об этом передает пресс-слжуба главы государства.

Minval.az