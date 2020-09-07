8 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но утром местами ожидаются кратковременные дожди, туман.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 21-23, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер, днем сменится на северо-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

8 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 27-32, в горах ночью 10-15, днем 18-22 градуса тепла.

Minval.az