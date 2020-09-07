Арестован председатель медико-социальной экспертной комиссии Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно сообщению, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией, о получении взяток у граждан заведующим 16-м отделением республиканской психиатрической больницы №1 Сарией Танрывердиевой, было установлено, что С.Танрывердиева за составление ложного эпикриза для назначения инвалидности 2 июня и 5 августа 2020 г. в здании больницы взяла взятку в размере 600 манатов.

Также, председатель медико-социальной экспертной комисси №5 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Катиб Мамедов взамен на назначение 2 группы инвалидности в августе 2020 года взял у граждан 3000 манатов, 2 сентября 2020 г. 2300 манатов.

По фактам возбуждено уголовное дело по статьям 311.2 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и 313 (служебный подлог).

Следствие продолжается.

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