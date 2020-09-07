Подана апелляционная жалоба на решение в отношении члена партии «Мусават» Тофига Ягублу.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил адвокат Т.Ягублу, Агиль Лайыджов.

Он отметил, что они потребовали в самый кратчайший срок вынести оправдательный приговор в отношении Т.Ягублу.

Напомним, что 22 марта 2020 г. примерно в 15.00 автомобиль «Toyota Corolla» (90-CU-515), управляемый Тофиком Ягублу, на улице Нахчыванского в Низаминском районе Баку при выполнении маневра на левую сторону, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 (90-HA-028), управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Во время расследования было установлено, что Т.Ягублу в тот момент вышел из автомобиля и начал спорить с Джабраиловым, используя непристойные выражения в его адрес, ударил его кулаком по голове, а также несколько раз ударил его отверткой по правому плечу. В этот момент из машины вышла супруга Джабраилова Джавахир Джабраилова. Т.Ягублу оттолкнул ее, нанеся телесные повреждения.

Во время инцидента пострадали левая дверца и переднее крыло «Toyota Corolla», а также правое переднее крыло «ВАЗ-21074».

По факту в Управлении полиции Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство, совершение деяний с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Во время осмотра места происшествия в качестве вещественных доказательств были изъяты отвертка, на которой были пятна от крови, а также порванный жакет Джабраилова также с пятнами от крови, была назначена судебно- биологическая, трасологическая экспертиза, допрошены потерпевшие и свидетели.

Решением суда в отношении Ягублу была избрана мера пресечения в виде ареста.

Решением суда Низаминского района Ягублу был осужден на 4 года 3 месяца лишения свободы.

Minval.az