В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 6 сентября около 5:00 тело жительницы села Шыхарх Рояли Тагиевой (1990 г.р.) было обнаружено в ее доме.

Как сообщили в прокуратуре Тертерского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Р.Тагиеву на почве ревности убил ее бывший муж Салим Асадов (1984 г.р.).

По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Салим Асадов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.

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