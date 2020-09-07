В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 6 сентября около 5:00 тело жительницы села Шыхарх Рояли Тагиевой (1990 г.р.) было обнаружено в ее доме.
Как сообщили в прокуратуре Тертерского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.
В ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Р.Тагиеву на почве ревности убил ее бывший муж Салим Асадов (1984 г.р.).
По факту в прокуратуре Тертерского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
Салим Асадов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Ведется расследование.