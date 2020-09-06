Двенадцатого сентября в берлинском зале «Kulturstall auf dem Gutshof» пройдет концерт молодой азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Нармин Наджафли.

Музыкант исполнит 23-ю фортепианную сонату Людвига ван Бетховена «Аппассионата», Карнавал Роберта Шумана, а также три произведения Фредерика Шопена: Ноктюрн, соч. 27, Балладу, соч. 52 и композицию «Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante», передает АЗЕРТАДЖ.

Нармин Наджафли родилалсь в Баку в 1996 году, обучалась в музыкальной школе им. Бюльбюля в Баку. В настоящее время она учится в Ганноверском университете музыки, СМИ и театра. С 2007 года она получает специальную стипендию Президента Азербайджахна для молодых талантов. Публика с восторгом аплодировала на ее концертах в Париже, Вашингтоне, Флоренции, Москве, Брюсселе, Страсбурге, Лондоне.

Многочисленные призы на национальных и международных конкурсах подтверждают, что молодая пианистка уверенно идет к вершине творческой славы.

Minval.az