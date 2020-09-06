Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман.

Будет дуть умеренный южный ветер, температура воздуха на Абшеронском полуострове

ночью составит 19-23, днем 29-34 градуса тепла.

В Баку ночью ожидается 20-22, днем 31-33 градуса тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в ряде северных и западных районах возможны грозы, временами дожди.

В ряде районов восточный ветер усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 31-36 градусов тепла.

Minval.az