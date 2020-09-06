Зять президента НАНА Рамиза Мехтиева Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев сегодня вышли на свободу, после отбытия 15-суточного административного наказания.

И.Алиев извинился перед президентом и первым вице-президентом Азербайджана, азербайджанским народом и попросил руководство страны простить его, передает АПА.

18 августа зять Мехтиева, бывший депутат Ильхам Алиев, в нарушение правил карантина, провел свадьбу своей дочери. В результате Апшеронский районный суд приговорил бывшего депутата Ильхама Алиева и его зятя Ровшана Мустафаева к 15 суткам административного ареста.

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