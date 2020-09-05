«В настоящее время происходят крупные исторические изменения в глобальном и региональном плане. Верим, что это укрепит силу, единство Турции и Азербайджана. Этот союз и в дальнейшем будет добиваться положительных результатов в решении возникающих проблем».

Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп, комментируя АПА высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с Восточным Средиземноморьем.

Председатель ВНСТ отметил, что считает правыми обе страны в совместных решениях и подчеркнул, что Азербайджан является первой из стран, поддержавших политику, проводимую Турцией в Восточном Средиземноморье в рамках международного права для защиты своей безопасности и своих интересов: «Азербайджан и Турция решительно настроены и в решении своих проблем. Благодаря нашей решительности наша солидарность укрепляется с каждым днем, и я уверен, что она еще более возрастет».

М.Шентоп отметил, что в этом контексте очень важны ценные высказывания, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время приема в Баку новоназначенного посла Греции Николаоса Пиперигкоса: «Господин Ильхам Алиев коротко, конкретно и содержательно рассказал о том, что Азербайджан и Турция являются не только друзьями и партнерами, но и братьями. Я весьма признателен господину Ильхаму Алиеву. Турция никогда не сомневается в поддержке Азербайджана».

М.Шентоп отметил, что становится свидетелем данного важного и успешного сотрудничества и на парламентском уровне, как председатель ВНСТ: «Эту точку зрения разделяют и наши парламентарии: Там, где Турция, там и Азербайджан, там, где Азербайджан, там и Турция. Достаточно, если где-то будет представлена одна из этих двух братских стран, потому что они защищают интересы друг друга».

Председатель ВНСТ подчеркнул также, что по традиции, сложившейся между Азербайджаном и Турцией, спикер Милли Меджлиса Азербайджана совершит первый зарубежный визит в братскую страну: «Мы будем постоянно поддерживать за счет контактов на высоком уровне темпы, которые развили в наших отношениях под девизом «Одна нация – два государства».

Minval.az