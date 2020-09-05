Находящийся с рабочим визитом в Москве министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза, передает Министерство обороны.

Cтороны выразили удовлетворение развитием традиционной дружбы и взаимного доверия между народами двух стран, в том числе азербайджано-пакистанских отношений, а также уровнем стратегического партнерства.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны Азербайджана рассказал об армяно-азербайджанском конфликте и поблагодарил Пакистан за поддержку справедливой позиции Азербайджана в решении этого вопроса в рамках международных организаций.

На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области безопасности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в борьбе с терроризмом, в том числе развития связей между военно-морскими и военно-воздушными силами двух стран, а также проведения совместных военных учений.

Minval.az