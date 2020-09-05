Жителя села Пиргулуоба Хачмазского района избила незнакомая женщина.

Житель села Вугар Мардан оглу Османов, 1982 года рождения, с инвалидностью III группы, обратился в приемное отделение Хачмазской центральной больницы с жалобой на головные боли, сообщает Qafqazinfo.

Как сообщили в больнице, в селе его ударила по голове незнакомая женщина. Как сказал мужчина, у него в голове имеются осколки и один глаз не видит. Женщина подумала, что мужчина ей подмигивает, и ударила его.

Османов проходит лечение в больнице.

По делу ведется расследование.

Minval.az