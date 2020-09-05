В России завершились Международные армейские игры.

Состоялся финальный этап конкурса «Танковый биатлон», проходившего на полигоне Алабино в Московской области.

Азербайджанские военнослужащие, соперничавшие в финале с российскими, китайскими и белорусскими танкистами, поразили цели и преодолели препятствия, заняв 4-е место среди 16 стран в конкурсе «Танковый биатлон».

Победителями конкурса стали российские танкисты, выступавшие на более сильном танке. Второе и третье места заняли соответственно китайские и белорусские танкисты.

Minval.az