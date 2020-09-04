В Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене на домашний арест меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего министра обороны Рагима Газиева.

Об этом сообщила его адвокат Зибейда Садыхова.

«Суд удовлетворил ходатайство и Р.Газиев отпущен под домашний арест», — цитирует З.Садыхову АПА.

Отметим, были установлены основания для подозрения в том, что 12 и 13 июля во время проведения боевых операций в связи с провокациями противника на азербайджано-армянской границе, о которых регулярно информирует общественность Министерство обороны Азербайджанской Республики, бывший министр обороны Рагим Газиев совершил провокацию, целенаправленно распространяя через социальные сети несоответствующие действительности новости о сути событий, совершая действия, направленные на ослабление обороноспособности Азербайджанской Республики, призывая людей к беспорядкам и насильственному захвату государственной власти.

Р.Газиев был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 281 (публичные призывы против государства) и 282 (провокация) УК Азербайджанской Республики.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Minval.az