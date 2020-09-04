Продолжаются мероприятия по возвращению на родину граждан Азербайджана, оставшихся в связи с пандемией коронавируса за рубежом. С целью перехода по сухопутной границе в Азербайджан многие граждане прибывают на территорию Республики Дагестан Российской Федерации.

Еженедельно в согласованном с официальными органами Российской Федерации порядке и в соответствии со специальным планом осуществляется переход наших граждан с КПП «Самур» на территорию Азербайджана, сообщили в TƏBİB.

Согласно сообщению, все пересекающие границу граждане сдают тест на коронавирус и помещаются в карантинные пункты:

«С сожалением стоит отметить, что результаты 33 граждан, эвакуированных на последней неделе августа, оказались положительными. Несмотря на то, что в предыдущие месяцы во время вывоза граждан было мало людей с позитивными результатами тестов, в течение указанной недели наблюдался резкий рост.

Это происходит в результате несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований и правил безопасности некоторыми из наших граждан, прибывающими в Дагестан из разных регионов России или ожидающими там эвакуации.

TƏBİB еще раз призывает наших граждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться в Азербайджан, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила страны, где пребывают», — говорится в сообщении.

Minval.az