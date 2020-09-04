5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами на полуострове слабый туман. Будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на умеренный южный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северо-западный ветер, днем сменится на умеренный южный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az