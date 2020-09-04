Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 сентября приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 4 сентября приняли участие в открытии двух новых корпусов Университета ADA.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/09/04 13:10
Раздел: Азербайджан
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