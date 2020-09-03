На заседании руководства Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ, проведенном второго сентября, члены Бюро структуры выразили обеспокоенность незаконным переселением ливанских армян на оккупированные Арменией азербайджанские территории и интенсивностью в последние месяцы провокаций, совершаемых страной-агрессором против Азербайджана, сообщает Trend.

В сообщении, опубликованном по итогам онлайн-заседания Бюро Ассамблеи на сайте ПА ОБСЕ, говорится, что на мероприятии президент организации Георгий Церетели коснулся вопросов, связанных с конфликтами, продолжающимися в регионе ОБСЕ, эскалацией, произошедшей за последние месяцы в нагорно-карабахском конфликте, незаконным пограничным процессом, продолжающимся на территории Грузии, и продолжением незаконной оккупации территорий Украины.

Также члены Бюро обсудили существующие перспективы для внесения ПА ОБСЕ вклада в процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, последнюю ситуацию в США и Беларуси, важность устранения последствий, созданных пандемией COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе заседания, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев, коснувшись текущей ситуации вокруг армяноазербайджанского конфликта, проинформировал членов Бюро о письмах, адресованных президенту Церетели и руководителям делегаций ряда стран в ПА ОБСЕ.

Вице-президент ПА ОБСЕ отметил, что в этих письмах содержится призыв оказать поддержку справедливому разрешению армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с международным правом и принципам Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

В официальной информации, распространенной ПА ОБСЕ в прессе в связи с заседанием Бюро, приведен протест вице-президента структуры против политики Армении по незаконному заселению оккупированных территорий Азербайджана: «Вице-президент Азай Гулиев поднял вопрос о переселении Арменией в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана ливанцев армянского происхождения после недавнего взрыва, произошедшего в Бейруте, и выразил в связи с этим опасения».

Отметим, что на этом заседании, наряду с перечисленными вопросами, также обсуждались факты провокации Армении против Азербайджана в Товузском направлении и вооружение Армении Россией.

Выражение отношения со стороны ПА ОБСЕ на провокационную деятельность, осуществляемую Арменией против Азербайджана, имеет особое значение с точки зрения дачи более адекватной оценки стране-агрессору международным сообществом и защиты справедливой позиции Азербайджана.

Minval.az