Граждан Азербайджан, в период пандемии COVID-19 застрявших за рубежом, продолжают возвращать на родину, сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Актау.

Азербайджанское правительство доставило на родину еще 24 граждан, которые оказались в Казахстане в связи со служебной или личной необходимостью, а потом из-за закрытия границ не могли вернуться домой.

Все граждане, отправленные принадлежащими «ЗАО «Азербайджанской Каспийское морское пароходство» паромами «Меркурий 1» (17 человек), «Профессор Гюль» (шесть человек) и «Дагестан» (один человек), сдали тест на COVID-19.

До сегодняшнего дня в страну паромами доставили 523 гражданина Азербайджана.

Minval.az