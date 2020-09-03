С учетом существующих вызовов в сфере здравоохранения с целью контроля санитарно-эпидемиологической ситуации и надежной защиты здоровья населения важным направлением станет реализация традиционных государственных программ.

Это отражено в информации Министерства финансов о предварительных показателях государственных и сводных бюджетов на 2021 год, передает АПА.

Отмечается, что в первом полугодии следующего года внедрение обязательного медицинского страхования будет завершено во всех регионах страны.

Minval.az