Забавная обстановка сложилась в Армении с ее неподъемной ношей в виде Карабаха, точнее, ее оккупированной части. Пока не было пандемии, нахраписто вошедший во власть Никол Пашинян с наспех сколоченной парламентской фракцией «Мой шаг» после головокружительной победы на выборах, не смог долго купаться в лучах случайной победы.

После громких празднеств, как только дела уперлись в конкретику и в реализацию изменений, а Пашинян наобещал соотечественникам, как говорится, дай Бог, началась пора мыканий.

Избирателю и внешним наблюдателям не понадобилось много времени, чтобы разобраться в сущности уличного запевалы. Стремительно стала обнажаться управленческая несостоятельность горемыки-премьера, который не перестает тараторить в искусстве бессмыслицы.

И бац – пандемия. Воистину не было бы счастья, да несчастье помогло. Натиск коронавируса подыграл Пашиняну, дав возможность перевести дух и в силу карантинных мер защититься от социальных протестов.

Пользуясь передышкой, премьер старательно гиперболизирует риски азербайджанского фактора, переориентируя внимание общества на военную тематику. В этой затее кроется второе направление стараний, которые играют для малоэффективного премьера жизненное значение. Речь о повышении степени доверия к нему карабахских армян.

Чтобы не выглядеть чужаком, Пашинян после дутой победы своего протеже Араика Арутюняна на «президентских выборах в НКР» продолжает необъявленную кампанию по гармонизации контакта с жителями оккупированных территорий, чтобы не быть отторгнутым от бандитского гнезда.

Сперва Никол Воваевич отважился на отправку сына на службу в оккупированную зону, чтобы прослыть радетелем сепаратистских интересов. А ныне изо всех сил использует остаток семейного ресурса, чтобы переломить обстановку в завоевании внимания карабахцев. Это важно еще и с точки зрения нейтрализации неприятия местных полевых командиров, которые по-прежнему продолжают негласную борьбу с Ереваном за место под армянским политическим солнцем.

Премьерская супруга Анна Акопян, скорее с подачи неугомонного мужа, решила сократить путь к сердцу карабахцев, используя авантюру с военной начинкой.

Проведенные по ее инициативе и при непосредственном участии курсы женской боевой подготовки иначе, как попыткой дешевого умасливания местного общества, не назвать. Случись война, а она стараниями Еревана становится неизбежной, какой же вклад в победузахватчика смогут привнести 15 женщин, которых приобщили к азам боевого искусства?

Неужели они смогут переломить ход противостояния, или же оказать эффективное воздействие на боевой дух армянской армии, которая не перестает играть мускулами, прячась за спиной внешнего заступника?!

Демократ-пустышка Никол Воваевич продолжает себя девальвировать в качестве сторонника прав и свобод, все глубже погружаясь в пучину милитаризма.

Разыгрывая роль абсолютного популиста, он вынужден превратить карабахскую тему в главный блок политической программы и тем самым оформить заявку на продление премьерского семестра.

Ему не удалось реализовать ни один из пунктов программы экономического возрождения, возвратить надежду и веру сограждан на долгожданное социальное переустройство,воссоздать достойные условия жизни. Осталось одна возможность для самоутверждения, и это выбивание займа доверия от жителей оккупированных территорий, тех самых, что превращены в узников казарменной жизни.

Умиляет информационный контент, которым агитпроп власти пытается достучаться до сердца обманутого общества. Оказывается, для того, чтобы предстать в полноценном образе матери-защитницы и достойного примера для подражания достаточно двух недель военной подготовки,умения разбираться в строении автомата Калашникова и навыка метания гранат.

Ну а если к этому прибавить еще и умение оказывать первую медицинскую помощь и высокий уровень огневой подготовки, которыми-де также овладела первая леди Армении, можно спать спокойно и верить, что враг не пройдет.

Еще не так давно госпожа Акопян вовсю выворачивалась, чтобы прослыть сторонницей мирного разрешения, с сусальными излияниями подкатывала к матерям, потерявшим сыновей на фронте, пыталась даже найти точки соприкосновения с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая никогда не изменяет своим принципам, оставаясь непоколебимой сторонницей мирного сосуществования двух народов.

Но особые обстоятельства вынудили премьерскую семейку на ходу переобуться.

Анна Акопян, как и ее муженек, быстро сменила имидж, чтобы обеспечить, нет, необороноспособность сепаратистов, а политический тыл премьера-неудачника, который ради сохранения власти первым продемонстрировал искусство классического перевертыша. Нет ничего удивительного в том, что его «демократическое движение» окончательно выродилось в уродливое фашистско-милитаристское явление, от которого могут ждать чудес только простаки, да полоумные.

Карабахское шоу пашиняновской семейки продолжается на фоне высокопарных заявлений самого премьера, его министра иностранных дел и других функционеров, что неустанно повторяют приевшиеся рапорты о готовности армян к миру и добрососедству. Символично, что убогий политический спектакль разыгрывается на фоне раскрутки милитаристского маховика, где оператором действия выступает сам глава кабинета.

Не лишне ему, его родне и сподвижникам напомнить, что давно настала пора или крестик снять, или же штаны надеть. А то неудобно щеголять образом законченных лицемер-дегенератов. Это просто не подобает самой древней цивилизованной биомассе.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az