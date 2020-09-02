Президент Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений в Указ президента Азербайджанской Республики №1627 от 10 октября 2017 года «Об утверждении «Порядка работы Кабинета министров Азербайджанской Республики» и «Положения об Аппарате Кабинета министров Азербайджанской Республики».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На основании изменения, внесенного в «Порядок работы Кабмина АР», соответствующий отчет о результатах выполнения поручений, данных президентом Азербайджана некоммерческим юридическим лицам, должен представляться исполнителем поручения президенту Азербайджанской Республики.

Кабинет министров будет контролировать выполнение законов Азербайджанской Республики органами центральной исполнительной власти, входящими в состав Кабинета министров, а также органами местной исполнительной власти и государственными юридическими лицами.

Контроль над выполнением будет организован и обеспечен Аппаратом Кабинета министров.

Minval.az