Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 сентября подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Агсуинском, Шамахинском, Шабранском и Евлахском районах».

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 17 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков, а также обеспечения потребностей населения в питьевой воде в 16 населенных пунктах Агсуинского, Шамахинского, Шабранского и Евлахского районов с населением 42 678 человек, из суммы, указанной в «Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)» для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяются 1,19 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az