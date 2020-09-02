3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет в основном без осадков, будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-75%, днем 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

3 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в северных и западных районах интенсивные, град. Будет дуть восточный ветер, временами усилится. Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az