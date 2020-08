Группа активистов во время протестов в Монреале снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CBC. Протестующие призывали лишить полицию финансирования.

Акция в Монреале была мирной, поэтому другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника.

Участники акций получили листовки, в которых говорилось, что статую решили снести, так как более 46 тысяч человек подписали онлайн-петицию с призывом мэру города демонтировать монумент. Однако власти не снесли памятник.

«Джон А. Макдоналд был сторонником превосходства белой расы, руководил геноцидом коренных народов, создавая жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, которые сказались на коренных народах и их традициях», — сказано в листовке.

Statue of Canada’s first prime minister torn down by a lawless mob. Disgraceful. #cdnpoli pic.twitter.com/gpLAyY4xLH

— Matt Wolf (@MattWolfAB) August 29, 2020