Есть известное, если не сказать «затертое», выражение: короля играет свита. «Первому лицу», терпеливо поясняют знающие люди, приходится принимать множество решений в самых разных сферах, от обороны до культуры и от социума до дипломатии, профессионально разбираться во всем он не может даже теоретически, и как раз на этот случай и нужны советники и прочие «аппаратчики». Наличие которых позволяет обеспечить управляемость и предсказуемость даже в том случае, когда у руля оказывается труднопредсказуемый дилетант. Другое дело, что эту «свиту», «аппарат». «команду» надо уметь выбрать. А еще раньше — определиться с критериями выбора. Более того, по «командным назначениям» опытные эксперты безошибочно определяют политические тренды.

Вот и на сей раз в экспертном сообществе Южного Кавказа продолжают комментировать новое назначение в команде Никола Пашиняна — пост его советника занял экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Родился в грузинском Ахалкалаки. Сделав неплохую карьеру в силовых структурах Армении (в 1991-1992 годах — замминистра внутренних дел, первый заместитель председателя Комитета обороны Армении», Арутюнян перебирается в Москву. В 1992-1994 годах он — заместитель начальника штаба Главного командования объединённых вооруженных сил стран СНГ, затем представляет Армению в совете министров обороны стран-участников СНГ. И только потом занял пост министра обороны Армении.

Но вот что примечательно. Вагаршак Арутюнян — политик, скажем. так, сильно промосковский. Именно Арутюняна Ереван пытался «протолкнуть» на пост генсека ОДКБ после ареста Юрия Хачатурова.

Известен он и как ярый сторонник создания совместных российско-армянских группировок сил ПВО и сухопутных сил, в результате чего даже собственную армию официальный Ереван контролирует не полностью. Так что его назначение многие наблюдатели восприняли как попытку Пашиняна «сблизиться» с Москвой. Судя по всему, даже несмотря на недавние оружейные «подарки» аж на семи военно-транспортных самолетах, в команде Пашиняна все же не уверены в благосклонности Кремля. Тем более что одно дело — отношение к Армении как форпосту, и совсем другое — лично к нему, Николу Воваевичу Пашиняну. Чья власть в Армении и так шатается. Во всяком случае, российский эксперт Сергей Маркедонов прозрачно намекает: «Ереван пытается усилить не просто военное, а военно-дипломатическое (учитывая опыт Арутюняна в структурах СНГ) направление своей работы. Понятное дело, что системные проблемы в ОДКБ это не решит, но определенные усилия в этой интеграционной структуре будут предприняты, как и в диалоге с Россией. Ведь «секретом Полишинеля» является тот факт, что не все фигуры в новой властной команде Армении вызывают доверие в Москве». Тем более что «и Баку, и Ереван пытаются бороться за свое влияние на Россию и ее руководство. И в этой конкуренции появление фигур, которые могут быть позитивно восприняты в Москве, крайне важно». Неудивительно, что теперь новое назначение в команде Пашиняна многие эксперты восприняли как «месседж» Никола Воваевича, адресованный Кремлю: я теперь хороший, белый и пушистый, прошу любить и жаловать.

Конечно, это назначение — любопытный «бэкграунд» к сигналам и «утечкам», что своими выдвиженцами в Армении сильно недоволен и сам Джордж Сорос. Который уж точно не ждал от Пашиняна и прочих своих «подопечных» отправки в Сирию в состав российской военной миссии саперов, подготовленных в рамках американских программ помощи в деле разминирования. А еще и завуалированное признание Пашиняном собственного провала на западном направлении. Никол Воваевич уже два года у власти, а США и Евросоюз не торопятся осыпать его благодеяниями. Более того, в Вашингтоне и Брюсселе принимают такие решения и вносят в документы такие формулировки, что ереванским политикам остается только пить валерьянку. Неудивительно, что о прежних своих «прозападных» лозунгах и обещаниях Пашинян благополучно забыл и теперь стремительно наводит мосты с Кремлем, возлагая на Арутюняна особые надежды. Правда, неясно, чего скорее добьется таким способом Никол Пашинян — собственной «реабилитации» в глазах московского «начальства» или же окончательного разочарования тех западных «игроков», которые все еще связывали с Пашиняном какие-то надежды.

Но нет сомнений в другом. У экс-министра обороны репутация «ястреба» даже на армянском фоне. В начале июля нынешнего года, когда в Ереване, судя по всему, приступили к завершающей стадии подготовки своей атаки на Азербайджан на Товузском направлении, сей субъект рассуждал в интервью: «Нам доступны Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде (Гяндже — Minval.az)». Не станем гадать, не отсюда ли «растут уши» ереванских обещаний ударить по Гяндже. Просто назначение на пост советника Вагаршака Арутюняна — это верный признак, что Никол Пашинян на карабахском направлении выбирает путь военных авантюр. И самое главное, вряд ли его новый «советник» объяснит своему сюзерену, что армянские удары и провокации вызовут понятную «ответку» со стороны Азербайджана.

Так что главное разочарование для Пашиняна еще впереди. И платить за него придется куда дороже, чем за крах своих «западных» надежд.

Нурани

Minval.az