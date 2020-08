Состоялся телефонный разговор между председателем 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) Волканом Бозкыром и постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым.

Об этом В.Бозкыр написал в «Twitter».

«У нас были телефонные разговоры с постоянными представителями Азербайджана, Кыргызстана и Саудовской Аравии при ООН. Мы обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — подчеркнул В.Бозкыр.

Today I had telephone conversations with UN Permanent Representatives of Azerbaijan, Kyrgyzstan and Saudi Arabia. We exchanged views concerning the priorities & agenda of the upcoming 75th session of UNGA.

— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) August 20, 2020