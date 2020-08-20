Главный криминальный авторитет Азербайджана Надир Салифов, более известный как Гули, убит в турецкой Анталье в результате покушения.

В Салифова, по данным СМИ, стрелял во время ужина с ним другой азербайджанский авторитет, известный под псевдонимом «Хан Ахмедлинский».

Издания отмечают, что возможно Ахмедлинский отомстил таким образом за убийство известного вора Ровшана Лянкяранского. Согласно одной из версий, убийство Лянкяранского было заказано Салифовым. Турецкие полицейские задержали злоумышленника на шоссе Анталья-Денизли.

Салифова, получившего тяжелое ранение в результате четырех выстрелов из пистолета в упор, поместили в отделение реанимации городской больницы, однако врачам не удалось спасти его.

Такое сообщение появилось в СМИ под утро. Позже распространилась новость о том, что Салифов был застрелен не в ресторане, а в номере отеля.

По данным издания «Прайм Крайм», Салифов был убит выстрелом в затылок в гостиничном номере отеля в Анталье. На месте работают эксперты и следователи. Убийцей оказался криминальный авторитет Хан Ахмедилинский, входивший в ближайшее окружение Гули.

С тяжелым ранением головы Гули был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался, его убийце удалось скрыться. Спустя некоторое время подозреваемого задержали на шоссе, ведущем в город Денизли.

Одиозен и беспощаден

Салифов родился 28 августа 1972 года в Грузии (Дманиси), но вскоре после его рождения семья переехала Баку. У Надиры Салифова было еще два брата, которые впоследствии стали верными помощниками Гули в его криминальных делах. Средний брат — Намик — даже получил воровской титул вслед за Надиром.

К 1995 году 22-летний Гули был уже достаточно известен в Азербайджане — по криминальной деятельности. Он обвинялся в кражах, бандитизме и похищении людей. Его первый срок в местах лишения свободы равнялся 15 года (в 2005 году сторона обвинения предоставила суду новые эпизоды преступной деятельности Гули и его срок увеличился до внушительных 27 лет).

Гули отбывал срок в колониях поселков Беюк Шор, Рамана и Пута. Многие до сих пор считают, что именно пребывание за решеткой и спасло авторитета от верной смерти: учитывая его взрывной и бескомпромиссный характер, у него было мало шансов выжить в лихие 90-е, когда шел жесточайший передел криминального мира.

Лоту Гули отбывал наказание в куда более комфортных условиях. Используя свои связи и деньги, которыми вора бесперебойно снабжали подчиненные, Салифов устроил в Гобустанской тюрьме, где отбыл большую часть своего срока, местный вариант Лас-Вегаса — организовал казино. Вечерами в камере вора в законе заключенные собирались для игры в покер. Не испытывал Гули недостатка женского внимания: в гости к нему периодически наведывались самые красивые девушки страны, среди которых была даже будущая мисс Азербайджан-2006. С ними Салифов связывался сам: у вора был доступ не только к мобильному телефону, но и к интернету.

Тюремщики, которых Гули задабривал круглыми суммами, закрывали глаза и на оргии, и на азартные игры. Однако все тайное стало явным: вышестоящее начальство не впечатлилось ни крутизной узника, ни суммами предлагаемой мзды. Доступ девушкам легкого поведения в колонию был закрыт, как и кустарное казино, а все поощряющие незаконную деятельность сотрудники — уволены. Те пытались оправдаться: мол, понятия не имеем, как «ночные бабочки» проникали в камеру Гули.

Власть из-за решетки

Заключение никак не помешало Гули вести свои криминальные дела. Проблем с кадрами не было — еще во время своего пребывания на воле главарь лично отбирал каждого члена своей команды.

В 2014 году Гули удалось получить контроль над тремя крупными московскими рынками. Этому предшествовала его победа над прежним смотрящим и своим врагом — авторитетом Зауром Алиевым (Зайка), который в конце 2014 года загремел за решетку.

Салифов без лишней скромности считал себя главным мафиози Азербайджана. Для этого у Гули имелись определенные основания: он был одним из немногих, кто не замарал свое имя в воровской войне кланов Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро), что в воровском сообществе повышает авторитет. Впрочем, Гули абсолютно не нуждался в чьих-то оценках: свое собственное влияние он оценивал так высоко, что самолично наложил запрет на коронацию любого земляка без своего ведома.

Так, в 2013 году у Надира вышел конфликт с вором-неофитом Эмином Ахмедовым(Аджикабульским), которого короновали во время его пребывания в колонии. Несколькими днями позже в исправительное учреждение пришла малява (послание) от Гули, в которой тот четко пояснял: вором Ахмедова не признавать — я на это добро не давал.

Злейшим врагом Гули стал родственник Ахмедова, влиятельный вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский). То, что земляки не уживутся на криминальной арене, стало ясно с момента первых конфликтов между авторитетами. Казалось, они оба претендовали на звание главного вора Азербайджана. Поговаривали также, что Гули, который был категорическим противником распространения и употребления наркотиков, невзлюбил Ленкоранского за то, что тот якобы организовал трафик зелья по тюрьмам и колониям. пока Ленкоранского не расстреляли в Стамбуле в августе 2016 года. Учитывая то, что противостояние врагов отличалось мощным накалом, Гули был одним из первых, кого окружение погибшего заподозрило в причастности к убийству. К мотивам привязали и денежную подоплеку: после смерти Ленкоранского сверхприбыльная овощебаза в Екатеринбурге, которую он крышевал, попала под власть Гули.

Брат Ровшана — Намик — решил отомстить предполагаемому организатору убийства и для устранения обидчика собрал 11 единомышленников. В начале 2018 года они направились на турецкую виллу, где обитал Гули. План был прост и кровожаден: перебить всех до единого обитателей особняка, а самое главное — не упустить Салифова. Для этого компаньоны вооружились автоматами и прихватили с собой побольше гранат.

Однако до назначенной цели группа мстителей так и не добралась: на полпути их перехватила полиция, которой о готовящемся набеге сообщили осведомители. Турецкие спецслужбы, которым было крайне невыгодно побоище на их территории, сработали профессионально и скрутили подозреваемых, не пролив при этом ни капли крови.

Стоит отметить, что оба криминальных авторитета – и Ровшан Ленкоранский и Лоту Гули были убиты в августе: Ленкоранский 18, Гули — 19 — всего на день позже, но с разницей в несколько лет… Вполне вероятно, что смертельный «сюрприз» от заказчика (или мстителя?) Салифову должны были преподнести именно 18-го, но, видимо, дата по определенным причинам сорвалась.

Так или иначе два криминальных авторитета были убиты именно в августе — также, как и шестеро членов итальянской мафиозной организации Ndrangheta в 2007-м году, также, как и Антони Коттон – итальянский мафиози, известный как «U Patre Nostru» (Наш Небесный Отец)… Совпадение или бумеранг?

Яна Мадатова

Minval.az