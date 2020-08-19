«Мы продолжаем вкладывать в экономическое развитие Азербайджана миллиарды долларов США».

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем выступлении на симпозиуме по Региональной энергобезопасности 2020 года.

«Успех проектов, стоимость которых исчисляется миллиардами и которые влияют на жизнь людей, живущих в тысячах километров, зависит от долгосрочной совместной деятельности различных правительств и частных компаний.

Южный газовый коридор составляет стратегическую основу суверенитета и независимости государств, работающих в рамках проекта, а также служит укреплению энергетической безопасности стран, являющихся союзниками и партнерами», — отметил посол (цитата по АПА).

«Пользуясь случаем, я хочу еще раз подчеркнуть поддержку, оказываемую Соединенными Штатами государствам и компаниям, участвующим в проекте Южного газового коридора. Этот проект является первым проектом, реализующим экспорт добываемого за пределами России газа с востока на запад. Завершение проекта позволит Азербайджану продвигаться в качестве поставщика энергии и гаранта энергобезопасности в Европе», — отметил Литценбергер.

«Южный газовый коридор, можно сказать, подходит к концу, и мы должны уже думать о возможностях, открывающих путь к расширению этого проекта, то есть экспорту других газовых ресурсов Каспийского бассейна.

Особо хочу затронуть вопрос энергетической безопасности. Соединенные Штаты рассматривают вопрос энергетической безопасности как вопрос национальной безопасности.

Вынужденные перерывы в энергоснабжении оказывают существенное и вредное воздействие. Технические недостатки, стихийные бедствия, саботаж или решения, принятые поставщиком, могут привести к возникновению определенных вызовов.

Все это, с одной стороны, свидетельствует о необходимости усиления защиты важной инфраструктуры, а с другой — о развитии глобального газового рынка. Долгие годы сотрудничавший с коммерческими и стратегическими партнерами Азербайджан добился успеха в создании устойчивой инфраструктуры.

Усиленная инфраструктура может защитить население от потенциальных экономических потрясений и реальных угроз. А свободные рынки дают толчок экономическому развитию в мире и обеспечивают не использование энергоснабжения в политических целях», — подчеркнул посол США.

Minval.az