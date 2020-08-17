МИД Азербайджана проинформировал сопредседателей Минской группы ОБСЕ о провокационных попытках Армении с целью обострения ситуации в регионе и полного уничтожения возможности мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Согласно комментарию внешнеполитического ведомства, вслед за заявлениями военно-политических кругов Армении о том, что крупные населенные пункты Азербайджана и стратегически важные гражданские объекты, такие как Мингячевирская ГЭС, рассматриваются как «военные цели», армянская сторона пытается угрожать военным ударом по городу Гянджа посредством так называемого «главы» незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана.

Все это, убеждены в МИД, разоблачает террористическую сущность Армении, проводящей агрессивную политику.

«Армянская сторона, в угоду своих коварных политических целей злоупотребляя ситуацией, возникшей вследствие гуманитарных проблем в странах Ближнего Востока, после страшного взрыва в Бейруте заявила о планах незаконного размещения этнических армян из этой страны на оккупированных территориях Азербайджана. Данное коварное намерение, связанное с городом Шуша, имеющим исключительное значение для азербайджанского народа с точки зрения культурных, исторических и духовных особенностей, является очередной попыткой укрепления политики этнической чистки, проводимой на оккупированных территориях Азербайджана», – заявили в МИД.

Отсутствие отказа Армении от воплощения своих намерений создает угрозу возникновения серьезных осложнений, предупредили в МИД.

Minval.az