Президент США Дональд Трамп потребовал перенести на более ранний срок президентские дебаты, назначенные на 29 сентября, потому что голосование по почте может начаться раньше этой даты. Об этом глава США написал в Twitter.

«Как избиратели могут отправлять бюллетени, начиная, в некоторых случаях, за месяц до первых президентских дебатов? Перенесите первые дебаты пораньше», — говорится в сообщении.

Трамп подчеркнул, что считает дебаты своим гражданским долгом.

How can voters be sending in Ballots starting, in some cases, one month before the First Presidential Debate. Move the First Debate up. A debate, to me, is a Public Service. Joe Biden and I owe it to the American People!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 6, 2020