В 2004 году на мировой экран вышел фильм «Терминал» — о «невидимой стороне» жизни крупных аэропортов, точнее, людях, застрявших в «нейтральной зоне» воздушных гаваней. А в начале девяностых автору этих строк довелось увидеть на «сухопутном» КПП Сарпи-Хопа на границе Грузии и Турции даму, которая умудрилась потерять свои документы точно на нейтральной полосе: ни в Турцию, ни в Грузию она попасть уже не могла и жила в ожидании новых «бумаг» на «нейтралке», где ее подкармливали пограничники и туристы с обеих сторон, купалась в море, загорала и вообще не выглядела такой уж несчастной…

История, которая разворачивается на КПП «Верхний Ларс», на первый взгляд, тоже из этого разряда. Через этот КПП доставляются, в числе прочего, и российские грузы, следующие по территории Грузии в Армению, и теперь здесь застряли несколько грузовиков: они прошли все процедуры российской стороны в Ларсе, но грузинская сторона запрещает им пересекать таможенную границу Грузии. Но — лишь на первый взгляд. Дело в том, что грузовики эти доставляли в Армению во всех смыслах взрывоопасный груз — взрывчатые вещества российского производства. Как уверяет фирма-производитель, такое с ними случилось впервые, они уже написали письмо в правительство Грузии: почему там чинят препятствия?

Между тем ответ прост. По бумагам, груз направляется в Армению. А в реальности — в оккупированный Нагорный Карабах. Где эта взрывчатка будет использована против Азербайджана. В самой что ни на есть «лайт»-версии — для расхищения азербайджанских природных богатств. Не секрет, что Армения активно разрабатывает оставшиеся на оккупированных азербайджанских землях месторождения золота, других полезных ископаемых, строительного камня и т.д. Военные специалисты добавляют: такого рода взрывчатка весьма востребована и для военно-инженерных работ, строительства укрепленных опорных пунктов и т.д. Наконец, самое главное: в Армении традиции политического террора уходят корнями аж в XIX век, и сегодня есть множество косвенных свидетельств, что террористическая сеть приведена в действие: от созданной профессиональными террористами партии «Сасна Црер» до маек с символикой ASALA на соучастниках армянских нападений на азербайджанские дипмиссии в странах Запада. На этом фоне попытка провезти в Карабах груз взрывчатки получает уже понятное прочтение. И более чем понятно, почему власти Грузии и в прямом, и в переносном смысле опустили шлагбаум перед взрывоопасным грузом. Конечно, в Тбилиси еще не забыли скандал с доставкой в Армению сербских минометов. На официальном уровне в Баку претензий Грузии не предъявляли, но официальному Тбилиси на самом высоком уровне пришлось опровергать сообщения о «коридоре» для доставки российского оружия в Армению по территории своей страны.

Но куда важнее другое. В Тбилиси не только ценят братские отношения с Азербайджаном. Здесь еще по совершенно понятной причине не строят иллюзий насчет вооруженного сепаратизма и той опасности, которую он несет для стран региона. И предпочитают действовать, не дожидаясь, когда взрывчатка сработает в собственном доме — в Джавахетии, например. В Тбилиси, проявив и мудрость, и дальновидность, предпочли поставить заслон перед взрывоопасной во всех смыслах политикой.

Но при этом остается открытым вопрос: только ли Грузия и Азербайджан должны ставить такие «заслоны»? Взрывчатка, напомним, шла в Армению из России. Но…насколько возможна ситуация, что в Тбилиси знали ее истинный пункт назначения, а в Москве — нет? Это что — наивность в клинической степени? Или уверенность, что армянские «взрывные работы» — это проблема Азербайджана, но никак не России? Намеренно оставим в стороне гадания о степени наивности «коммерческих партнеров». Просто напомним: в Армении, которой, как еще несколько лет назад предупреждал российский журналист Леонтьев, без российской поддержки уже не было бы на карте, растут антироссийские настроения. Сегодня из Иревана в российский охваченный протестами Хабаровск уже приезжают «агитаторы», точнее, провокаторы. И кто в этой ситуации может дать гарантию, что вслед за ними не последуют и «специалисты взрывного дела» вроде тех, с кем Москва уже «познакомилась» в 1977 году, когда армянские террористы заложили бомбу в московском метро? А террор — не тот вопрос, где даже сверхдержавы могут позволить себе наивность или самоуверенность.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az