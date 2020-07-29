В 1991 году автору этих строк довелось беседовать с ныне покойным Алпарсланом Тюркешем, основателем движения «Серых волков» и турецкой МНР. И в той беседе Тюрке заметил: «Двадцатый век — это век распада империй». После чего, напомнив о распавшихся империях прошлого, заметил: «Сегодня осталось две империи — СССР и Китай. Настал их черед». СССР исчез с карты мира через несколько месяцев после той беседы. А параллели между распавшимся Советским Союзом и Китаем теперь провел госсекретарь США Майкл Помпео. Как отметил глава Госдепартамента США в своем выступлении в библиотеке Ричарда Никсона, Китай повторяет некоторые из ошибок СССР и это поможет Вашингтону победить в противостоянии с Пекином. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN. Речь Помпео прозвучала в то время, когда уже большинству наблюдателей очевидно: США взялись за Китай всерьез. Как ранее сообщал тот же Помпео, США рассматривают возможность создания глобальной коалиции для противодействия китайской угрозе. В начале недели в Вашингтоне потребовали от властей КНР закрыть свое консульство в Хьюстоне. Нынешняя речь Помпео не просто стала еще одним «звеном в цепи» — госсекретарь США по сути дела объявил «холодную войну» Пекину.

Такие глобальные «перетряски» априори влияют на всех. Но на Южном Кавказе есть своя «привязка». С одной стороны, это «уйгурский фактор», жесточайшие «этнически мотивированные» репрессии, развязанные китайскими властями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе против тюркоязычных народов, многие эксперты уже говорят о геноциде уйгуров. С другой, налицо явные попытки Иревана «сблизиться» с Пекином именно на почве тюркофобии и исламофобии. Это, конечно, прямо-таки классическая иллюстрация к старой и невеселой истине «Раб, недовольный своим положением, не ищет свободу — он ищет нового хозяина». Убедившись, что статус форпоста России еще не означает, что Армении сегодня преподнесут на блюдечке легитимизацию оккупации азербайджанских земель, а завтра — турецкие вилайеты, в Иреване решили попробовать себя в роли форпоста Китая. Местные СМИ старательно перепечатывают статью заместителя директора Центра Центральной Азии Восточно-китайского педагогического университета, профессора, доктора политических наук Вана Хайдуна под красноречивым названием «Пантюркистские устремления Турции – Последствия для Китая». Тем более то озвучивает профессор именно то, что более всего приятно иреванским ушам: «Растущее военное сотрудничество между Турцией и Азербайджаном не только создает угрозу Армении, но и по большому счету осложняет ситуацию на южном Кавказе. Армения географически разъединяет Турцию от остальных тюркоязычных стран, имеет особое важное место в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии и Синьцзяньском автономном регионе Китая. Иначе Турция создаст единую зону влияния, простирающуюся от Турции через Центральную Азию до границ западной части Китая, — уверяет профессор. — Это представляет угрозу национальным интересам Китая, поскольку США будут использовать эту зону в качестве инструмента для подстрекательства к нестабильности в Синьцзяне. Таким образом, национальные интересы Китая и Армении совпадают в противодействии пантюркистского устремления Турции на Южном Кавказе и в Центральной Азии». И еще позволяет себе фразочки в стиле « Между тем Армения и Нагорно-Карабахский регион отделяют Нахичевань от Азербайджана примерно на 180 км территории (45 км территории Армении и 135 км территории Нагорного Карабаха)».

И что же — Армении пора бить в барабаны от радости и откупоривать шампанское? Не сегодня, так завтра Иреван заручится поддержкой Пекина, и тогда..?

Подобные приступы бурной радости в Иреване уже случались. Только вот дело заканчивалось в лучшем случае ничем (как с попыткой привлечь китайских инвесторов к строительству железной дороги Армения-Иран, от чего представители Пекина вежливо отказались), в худшем — опровержениями и извинениями (как в случае с надписью «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и длиннее, чем река Янцзы» на коробках с гуманитарной помощью для Армении — в Китае на уровне послов заверили власти Турции, что границы они признают, надпись — чья-то частная инициатива и официальной позиции КНР не отражает). А столь воодушевивший армянских читателей текст формально вряд ли может быть поводом для официальной реакции, даже на фоне понимания, что совсем уж «несогласованное» мнение гражданину Китая высказывать не положено — все же его автор не имеет никакого официального статуса, статья была опубликована далеко не в «Жэньмин Жибао»… У китайского экспертного сообщества на фоне «уйгурского фактора» может быть, конечно, свой взгляд на ситуацию. Только вот от мнений экспертного сообщества, высказанных в армянских СМИ, до реального вмешательства Пекина в конфликт на стороне Армении — дистанция огромного размера. Более того, Китай присматривается к региону, намекает на участие в совместных с РФ учениях на Каспии, но, в отличие от России, своих баз в регионе не имеет. Сценарий «ихтамнетов» здесь не пройдет. Гласное вмешательство — слишком большой политический риск для КНР. Но вот Армения в результате своего заигрывания с Пекином может оказаться в самом эпицентре весьма жесткого «замеса» КНР и США. И тот «уйгурский фактор», на котором в Иреване столь опрометчиво решили сыграть, получает уже другое «южнокавказское» прочтение. США действительно уделяют ему первостепенное внимание. Напомним: чуть больше месяца назад в США ввели в действие «Акт о политике в области прав человека применительно к уйгурам 2020 года», предусматривающий серьезные санкции против китайских бонз, виновных в массовых нарушениях прав уйгуров. Более того, уже высказываются призывы к бойкоту Зимней Олимпиады-2022, которую будет принимать Пекин — в знак протеста против притеснения уйгуров. Наконец, Помпео не просто объявил КНР «холодную войну» — он провел параллели с судьбой СССР. Который, напомним, распался. Налицо и попытки Вашингтона укрепиться в странах Центральной Азии. А вот «воротами на Запад» для этого региона был и остается Азербайджан и действующие в нашей стране транспортные коммуникации. Те самые, которые Армения попыталась «разорвать» во время товузского витка своей агрессии. По горячим следам в центре внимания оказалась та угроза, которую Армения попыталась создать энергобезопасности Европы и экспортным нефте- и газопроводам Азербайджана, так что Пашиняну пришлось лихорадочно и неубедительно оправдываться. И если теперь азербайджанские коммуникации становятся ключевыми еще и для китайской стратегии США — это понятным образом повышает значимость нашей страны для Вашингтона, А попытки Армении сыграть здесь роль «занозы в пятке» могут ой как дорого обойтись Армении. Которая в заветной «китайской шкатулке» рисует обнаружить очень серьезные неприятности для себя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az