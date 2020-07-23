Температура воды на Абшеронских пляжах сегодня… На этом самом моменте каждый житель страны, читающий прогноз погоды в СМИ (в том числе и сами сотрудники «Минвала»), задается одним и тем же вопросом: «Зачем душу травить? На кой черт нам сдалась эта температура воды, если на пляж приезжать – табу до конца карантина?» И печально вздыхает.

Да, пляж сегодня – в самый разгар лета – остается для всех нас недостижимой мечтой. Ничего не поделаешь, карантин. Пляжную зону патрулируют наряды полиции, и всех желающих окунуться в родной Каспий, возвращают обратно. Хотя все же прорваться можно, так как в социальных сетях периодически появляются фотографии, снятые на морском берегу. В комментариях задаются вопросом: как? И ответ всегда однозначный – прорвались, так как патруля не бывает рано утром, часов в 5-6. Фотографии эти сделаны на разных пляжах Абшерона.

Вот с этого момента хотелось бы поподробнее поговорить на эту наболевшую тему.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья: именно так звучал девиз в далеком советском прошлом. И неспроста. На самом деле, все наши летние подвиги – согласно мнению специалистов – помогают пережить холодное время года. Получив необходимый для здоровья заряд летнего эндорфина (гормона радости), иммунитет справляется с зимней хандрой, надежно защищает организм от ОРЗ и прочих неприятностей холодного сезона.

Давно уже доказано, что отдых на море — это не только купание, но и пребывание на солнце, которое на теплых морях очень активное. Тридцать минут на солнце — это прекрасная профилактика болезней сердца и сосудов. Под воздействием солнца вырабатывается необходимый сосудам витамин Д. С учетом карантинного режима, солнцем питаются разве что только наши руки и ноги по время дозволенных официально прогулок. А этого, согласитесь, маловато.

Кроме того, согласно последним данным о коронавирусе, заболевание это передается при тесном контакте – воздушно-капельным путем, а если соблюдать социальное расстояние, да еще и на открытом воздухе, то вероятность подцепить ковид опускается до уровня 0. Причем, большинство врачей сегодня склоняются к этому мнению, и даже главный вирусолог страны заявил недавно об этом в СМИ.

Ранее Глава ИВ Баку Эльдар Азизов так же «обнадежил» изнуренную летним зноем публику, рапортовав в СМИ, что его ведомство вплотную работает над данным вопросом, дескать, разрабатывается система «электронного бронирования пляжных мест», подготовка новых правил поведения, а также назначение специальных служащих, которые будут следить за соблюдением всех необходимых правил поведения во время карантина.

Правда, у всех нас по-прежнему остается надежда в сердце, что, возможно, пока городские власти раскачаются, вирус плавно сойдет на нет, так как статистика, публикуемая в последние дни Оперштабом при Кабмине, имеет положительную динамику: рекордное количество выздоровевших, заболевших становится меньше. Да и карантин обещают снять через 2 недели. А там глядишь – и бархатный сезон будет целиком и полностью посвящен пляжному отдыху, если, конечно же, снова не придумают какие-то ограничения из-за безответственный граждан.

И если раньше бытовало мнение, что коронавирус передается через морскую воду, то это мнение было опровергнуто исследователями из Высшего совета научных исследований (CSIC), изучившими возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах, предназначенных для купания. В своем докладе они заявили, что заражение коронавирусной инфекцией в бассейнах или в море маловероятно, потому что основной путь передачи инфекции — воздушно-капельный, поскольку вирус находится в выделениях при кашле или чихании. А при купании люди не находятся так близко друг от друга.

Согласно заключению исследователей, не проблема – посещение бассейнов и СПА-салонов, так как в бассейнах и СПА широко применяются дезинфицирующие средства против микробного загрязнения воды — и этой меры должно быть достаточно для инактивации вируса. Кроме того, пары, образующиеся в СПА-салоне или лечебном водном учреждении, будут иметь те же дезинфекционные характеристики, что и купальные воды.

Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается высокая, выше 60 градусов, температура воздуха, что также губительно для вируса.

Что касается морской воды, то, хотя в настоящее время нет данных о стойкости атипичной пневмонии в этой среде, однако соль и объемы источника способствуют снижению вирусной нагрузки и ее инактивации.

Значит, не все так страшно на самом деле и пляжному сезону – все же быть? Учитывая тот факт, что Азербайджан находится в списке стран, понесших минимальные потери от коронавирусной инфекции, открытие пляжей не будет носить характер глобальной проблемы. Ведь если посмотреть на опыт европейских стран, понесшие огромные потери от смертельного шествия коронавируса по их территории, понимаешь – жизнь продолжается.

Так, во Франции и Италии уже в середине июня открылись сотни пляжей, и желающих попасть на море оказалось так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции.

Открыла некоторые из своих пляжей и Греция, где туристическая отрасль играет важнейшую роль в экономике. Однако и там сохраняются ограничения и запреты: от загорающих ожидают соблюдения норм социального дистанцирования, посещаемость ограничена 40 человеками на 1000 квадратных метров, пляжные зонтики должны располагаться не ближе чем в четырех метрах друг от друга, а лежаки — не ближе метра.

А Кипр открыл свои пляжи не только для местных жителей, но и для приезжающих на отдых из стран Европы.

Понятно, что меры предосторожности и всё такое… Но все же море, берег! Радость дышать полной грудью, которой нас лишал ковид с марта месяца. Граждане согласны в масках ездить на пляж, только бы официально открылись эти пляжи для посетителей. Так или иначе, все равно народ прорывается, все равно за всеми не уследишь. А потому гораздо лучшим вариантом было бы все-таки официальное открытие пляжного сезона, пусть даже лимитированное, но все же. И последнее: лучше граждане страны будут соблюдать правила поведения на пляже, чем нарушать правила карантинного режима, пытаясь проникнуть на территорию пляжной зоны, закрытую для посещения.

Minval.az