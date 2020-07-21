Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что энергетический сектор останется основным источником доходов страны.

«Не секрет что большая часть наших средств поступает от энергетического сектора. Если бы не было столько энергетических контрактов, иностранных инвестиций, то мы не смогли бы достигнуть такого уровня жизни как сейчас. Энергетический сектор занимает особое место в экономике Азербайджана. За счет этого мы создали валютные запасы, инвестируем в другие сектора экономики, в инфраструктуру, за счет этого развивается бизнес и частный сектор развивается», — сказал И.Алиев во вторник в ходе встречи с семьями шехидов и инвалидов войны. Его слова приводит «Интерфакс».

«Все должны знать, что как бы не развивался ненефтяной сектор экономики, нашим основным источником доходов был и останется энергетический сектор. Нефть и сегодня газ. Для нас это важная стратегическая сфера. Я всегда буду делать все, чтобы этот сектор развивался. Наши новые нефтяные и газовые проекты обеспечат долгосрочное развитие страны», — сказал И.Алиев.

Глава государства, также коснулся вопроса цен на нефть. «Добыча нефти и газа и цены на нефть для нас очень важны. И не только для нас, но и для всех стран экспортеров нефти и газа. Падение цены на нефть всего на один доллар означает миллионные потери», — отметил И.Алиев.

В тоже время он подчеркнул, что, несмотря на то, что в 2020 году цены на нефть значительно снизились, Азербайджан продолжил реализовывать все социальные проекты.

И.Алиев добавил, что резкому снижению цен на нефть больше всего радуются Армения и азербайджанская оппозиция.

«Поэтому оппозиция и устроила беспорядки, ворвались в здание парламента, устроили погромы», — отметил он, подчеркнув, что за этими беспорядками стоит руководство оппозиционного Народного фронта.

Minval.az