Секретариат ГУАМ осуждает атаки вооруженных сил Армении в направлении Товузского района вдоль государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

«Мы вновь подчеркиваем, что конфликты препятствуют благополучию, стабильности и процветанию региона ГУАМ», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Твиттер ГУАМ.

🇦🇿🇬🇪🇲🇩🇺🇦 #ODEDGUAM Secretariat condemns attacks of the Armenian armed forces in the direction of Tovuz district along the state border between Azerbaijan and Armenia. We stress again that conflicts impede well-being, stability and prosperity of GUAM area.https://t.co/BgcrZaCUGW pic.twitter.com/DSgsFc5OAa

