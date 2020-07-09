Сразу после видеоконференции между главами МИД Азербайджана и Армении, состоявшейся 30 июня, из Еревана раздалось несколько заявлений, которые вряд ли можно назвать миролюбивыми. Так, 1 июня, отметился интервью одному из армянских интернет-изданий экс-министр обороны генерал-лейтенант в отставке Вагаршак Арутюнян, а смысл этого его выступления в прессе выражается одним словом — война.

Отставной армянский генерал, сначала трижды сказав на разные лады, что «война не закончена» затем бравурно заявил: «Они должны атаковать, наша задача — защищаться и контратаковать. Возможно, мы, увидев, что они атакуют, сделаем это, чтобы уничтожить их ударные группы. У нас сильная противовоздушная оборона. (…) У нас есть системы, не говоря уже о “Искандер”, ракетная система СКАД, которая делает все цели в Азербайджане доступными. И здесь я процитирую выступление генерала Льва Рохлина в Государственной Думе России, когда он сказал, что если армянская сторона использует комплекс СКАД, взяв Мингечаурское водохранилище в качестве цели, две трети Азербайджана окажутся под водой. (…) Нам доступны Баку, весь нефтяной комплекс, наши ударные силы способны разрушить экономический потенциал Азербайджана, который сконцентрирован в трех городах: Баку, Сумгаите, Кировабаде», т.е. Гяндже.

Вне всякого сомнения, что этот громогласный демарш стал ответом на слова президента Алиева о том, что в современном мире «кто силен, тот и прав», которые он произнес на встрече с военнослужащими по случаю Дня вооруженных сил страны. Естественно, представители армянской стороны нагорно-карабахского конфликта, понимая, что в случае начала войны прощения им за все ранее совершенные преступления против азербайджанского народа не будет, почувствовали в этих словах угрозу — кто скрытую, кто явную — и синхронно начали говорить о подготовке Азербайджана к войне, чего, впрочем, официальный Баку в последние годы особо и не скрывал, — ни глава государства, ни его министр обороны. Так что такая реакция со стороны Еревана была не только предсказуемой, но и ожидаемой. Равно как и то, что сказать вслух необходимые в таком случае слова должны были не армянский премьер и не министр обороны страны, чтобы не подпортить себе на перспективу имиджа и репутации, если все-таки война начнется, а ее итог будет не совсем таким или совсем не таким, как о том было ранее ими помпезно заявлено. Поэтому грозить дубинкой, пусть и виртуальной, должны другие — отставники, ибо «не царское это дело» ответственность за войну на себя брать.

Признаюсь честно, я с детства всегда любил слушать рассказы ветеранов о войне, но когда я вырос и сам приобрел боевой опыт, только тогда понял, каким наивным ребенком я рос, веря словам этих стариков. Вот и в этом случае, прочитав всего один абзац интервью отставного армянского генерала Арутюняна, который с сокращениями привел выше, я уже знал, что без саркастического комментария в данном случае точно не обойтись.

Первое, что меня смутило в его словах, это то, что он назвал советский комплекс оперативно-тактических ракет 9К72 «Эльбрус», на армейском жаргоне — «керосинка», согласно натовской классификации СКАД (или SS-1 Scud B). Так уж получилось, что среди моих знакомых и дальних родственников несколько человек служили еще во времена СССР в 35-й гвардейской ракетной Берлинской орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригаде Прикарпатского военного округа, причем как офицерами, так и срочниками. Ни от кого из них я не слышал, чтобы они словом «СКАД» называли свое оружие. Чаще всего о нем они говорили как об «Эльбрусах» или Р-17. Следовательно, так говорить об этих ракетных комплексах может только человек, который ранее с ними никогда реально не соприкасался, и он повторяет только то, что кто-то ранее для него написал.

И правда, когда я решил в интернете собранить на генерала Арутюняна информацию, то выяснилось, что ни в России, ни в Азербайджане или в Грузии и Украине он никогда не стал бы генерал-лейтенантом. Дело в том, что он в 1978 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова в Баку и до 1990 года служил штурманским офицером на Краснознаменном Тихоокеанском флоте. Затем в армии сухопутной Армении ему места не нашлось, поэтому он немного послужил в МВД и еще 7 лет в структурах ОДКБ и его исторических предшественников, на рубеже 1999-2000 гг. несколько месяцев возглавлял министерство обороны Армении, но не сошелся во взглядах и характерах с президентом Кочаряном, тот уволил его со службы, после чего Арутюнян примкнул к оппозиции, а в 2008 году учредил собственную партию. То есть за всю свою военную карьеру в Армении непосредственно в войсках он не служил ни дня. Этим и объясняется внешний «академизм» его слов, но за ними нет ничего.

Комплексы оперативно-тактических ракет 9К72 «Эльбрус» достались Армении по наследству от СССР вместе с 90-й ракетной бригадой Закавказского военного округа. В бытность генерала-моряка Арутуняна министром обороны Армении это было еще вполне боеспособное соединение, и тогда оно вполне могло угрожать Азербайджану. Но не сегодня. Если бы он потрудился перед тем, как дать интервью, хотя бы слегка к нему подготовиться и прочитать для этого статью в «Википедии», то он узнал бы о СКАДах много интересного. Оказывается, еще в 1988 году производство ракет 8К14 (8К14-1) для «Эльбрусов» на Воткинском заводе было полностью прекращено. С учетом того, что срок технической пригодности ракеты составляет 22 года (гироприборы подлежат замене после 20 лет эксплуатации), он еще в 2010 году для всех выпущенных на Воткинском заводе ракет истек. Это является основной причиной снятия ракет Р-17 с вооружения, во всех странах, куда во времена СССР он был поставлен. Из этого следует, что сухопутный моряк Арутюнян угрожает Азербайджану ракетным металлоломом.

Правда, справедливости ради надо сказать, что комплексы Р-17 крайний раз применялись хуситами в Йемене против войск Саудовской Аравии в 2015 году, тогда несколько ракет поразили цели, но большинство из них уклонилось с курса из-за износа систем управления полетом. С тех пор прошло еще пять лет, и фактор времени просто убивает ракеты. Сегодня у вооруженных сил Армении есть 8 пусковых установок Р-17 и не более 24 ракет к ним, но сколько из них исправны — не известно. Но тут важен не только военно-технический, но и морально-психологический аспект. Экс-министр обороны Армении, правда, как мы видим, человек не совсем компетентный в вопросах, о которых пытается говорить, хочет напугать Азербайджан угрозой применения технически изношенного и морально устаревшего вооружения, хотя при этом точно не знает, полетят ли эти ракеты, а если и полетят, то попадут ли в цель. А это, в свою очередь, само по себе является выпуклым и зримым выражением главной тенденции армянской этнопсихологии и пропаганды — постоянно говорить о некоем вчерашнем величии, чтобы скрыть сегодняшнее убожество. Ставить себя на одну плоскость с партизанами-хуситами — это из той же оперы.

Также следует отметить, что последнее применение Р-17 в условиях реальной войны состоялось в 2003 году во время вторжения США и их союзников по коалиции в Ирак, вооруженные силы которого этими ракетами, в количестве 100 штук, ранее полученных от Ирана, пытались обстрелять Израиль. Атака была малоэффективной, так как стоявшие в то время системы ПРО Patriot смогли поразить большинство целей, но часть ракет все же взорвались в израильских городах. Эти события заставили ЦАХАЛ (сухопутные войска Израиля) отказаться от использования этих американских систем ПРО и разработать собственную под названием «Железный купол», много более эффективно отражающую удар ракетами именно такого типа. В рамках 10-летнего плана модернизации своих вооруженных сил (2013-2023) Азербайджан специально закупил эти израильские системы ПРО для прикрытия своих стратегических объектов от возможного ракетного удара со стороны Армении ракетами СКАД и включил их в систему глубоко эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны. Так что шансы на успешное применение ракет Р-17 у Армении в войне против Азербайджана ничтожны и стремятся к нулю, и в Ереване прекрасно понимают это. Но чтобы в Баку об этом никто не догадался, на передовую пропагандистского фронта посылают не очень умных и компетентных отставных сухопутных моряков, чтобы те вещали с ориентацией на преимущественно внутреннюю аудиторию разные сказки о военно-техническом превосходстве своей страны.

Похоже, что у генерал-моряка Арутюняна в афедроне — шило длиной с земную ось, а поэтому он явно имеет дурное обыкновение морщить вместо мозга седалище и им же делать выводы, ставя себя тем самым в крайне дурацкое положение. И не только себя, но и всех своих земляков и соотечественников, которые в его лице видят военного гуру и верят его словам, хотя на деле он им не является.

Вера слепа, а разочарование жестоко.

Олег Кузнецов

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