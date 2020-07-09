Интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам и высказанные в его ходе «программные» заявления еще долго будут находиться в центре внимания экспертного сообщества. Глава государства не просто ответил на вопросы журналистов — Ильхам Алиев выступил с по-настоящему программными заявлениями и обозначил, если угодно, «перезагрузку» политических процессов в регионе, прежде всего в карабахском урегулировании, причем на кнопку Restart нажали именно в Азербайджане. Наша страна коренным образом сместила расстановку сил в свою пользу, а теперь диктует собственные условия. Тем более что позиция официального Баку безупречна с точки зрения международного права.

Минская группа ОБСЕ пока что молчит — верный признак, что соглашаться с критикой не хочется, возразить не получается, и что делать, ясности нет. Но зато любопытные события происходят в Иреване. Мане Геворкян, пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна, принялась потрясать кулачками: как это так — президент Азербайджана обвинил Минскую группу? «Господин Алиев полностью пренебрегает правами «народа Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), и пока Азербайджан не признает это право, переговоры не будут эффективными», — негодует мадам Геворкян, попутно предоставляя всем красноречивое доказательство, что именно Армения ведет политику «дипломатического шантажа» и срывает переговоры, возмущается: вообще, как это так — «Алиев настаивает на решении, приемлемом только для народа Азербайджана»? И самое главное, твердит заученные мантры: президент Азербайджана «постоянно утверждает, что карабахская проблема имеет военное решение. Наш ответ на это тот же, как и прежде: если карабахская проблема имеет военное решение, то жители «Арцаха» уже давно решили для себя этот вопрос».

Можно, конечно, старательно растолковывать «ближнему кругу» Пашиняна, что президент Азербайджана будет защищать интересы своей страны, а не «маленькой, но гордой многострадальной Армении», и если даже их и их шефа с рюкзачком с детства убеждали, будто бы перед этой самой Арменией весь мир несет особые обязательства, с этими иллюзиями давно пора распрощаться, что «жители Арцаха» могут что-то решить для себя, но для остального мира их мнение не является определяющим, что нынешний регламент переговоров, за столом которых присутствие Араика Арутюняна и его представителей не предусмотрено — это решение ОБСЕ, а не только Азербайджана, и самое главное, что есть на свете международное право и признанные границы, и вот это уже придется уважатт по принципу «не понятно — объясним, не хочешь — заставим». А заставить у Баку есть чем — и да, в полном соответствии с Уставом ООН. В самом деле, Азербайджан существенно нарастил боевую мощь и продемонстрировал свою армию в деле, не оставив сомнений, что стереотипы и представления о раскладе сил ранних девяностых надо бы списать в архив, заручился широкой дипломатической поддержкой, где прежняя уверенность Армении в «монополии» на симпатии мировой общественности рассыпалась в прах. И теперь в Баку не просто выдвигают свои условия и дают понять, что от своей позиции не отступят и искать решение, которое понравилось бы Иревану или посредникам, не намерены от слова «вообще». Здесь еще и отвешивают оплеуху Минской группе. А вот это уже куда серьезнее: переговоры под эгидой этой структуры — единственная на сегодня страховка от военного решения. И что в Иреване намерены этому обстоятельству противопоставить — рассуждения, что «самоопределившиеся карабахцы уверены, что война уже закончилась»? В обычной жизни поведение «а я думал, что все уже решилось», выглядит несерьезно. Когда речь идет о войне — и формулировки куда жестче, и цена вопроса выше.

Намеренно оставим за скобками вопрос, сознательно ли госпожа Геворкян вводит в заблуждение свою аудиторию или же действительно не знает всех этих тонкостей. В конце концов, политическая, подберем самый мягкий эпитет, неопытность и неосведомленность Пашиняна — факт общеизвестный, а каков поп, таков и приход. Важно другое. На заявление президента Азербайджана в Иреване отреагировали так быстро и так эмоционально, что не осталось даже малейших сомнений: армянский истэблишмент мне просто обеспокоен, а по-настоящему напуган.

Анна Нагдалян, пресс-секретарь МИД Армении, а вслед за ней и депутат парламента Армении от пашиняновской фракции «Мой шаг» Татев Айрапетян, которая взяла на себя роль этакого «полуофициального спикера» команды Пашиняна, дружно попытались убедить слушателей, а заодно и себя самих, будто бы заявления Ильхама Алиева имеют исключительно «внутриполитическое» прочтение. Но, во-первых, те же позиции президент Азербайджана озвучивает и на международных площадках. А во-вторых, версия, наспех изобретенная «Маней, Аней и Татевик», как бы помягче, не отменяет всех тех «сдвигов» не в пользу Армении, которые коренным образом изменили расстановку сил не в пользу иреванских агрессоров.

Плюс ко всему заявления Ильхама Алиева вызвали нешуточный «внутриполитический шторм» в Армении. Пашинян, которому и так несладко, получил очередную оплеуху: президент Азербайджана заявил, что в Армении формируется режим его личной диктатуры. К тому же команду Пашиняна всерьез волнует угроза новой войны и впечатляющий «пинок» по адресу Минской группы и напоминание, что выбирать Армении приходится между капитуляцией военной и дипломатической. А вот у их соперников из Республиканской партии обеспокоенность в другом направлении. Господина Армена Ашотяна, зампреда РПА, судя по всему, не на шутку вывела из равновесия та характеристика, которую президент Азербайджана дал прежним властям Армении: «Выходит, что президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности. Их генералы были ворами, продавали на рынках солдатскую тушенку. Их герои были фашистами, террористами и преступниками. Вот она — сегодняшняя Армения». И, не имея шансов хоть что-то возразить по существу, Ашотян разразился в ФБ и на страницах «прореспубликанской» прессы потоком нечленораздельной брани в адрес президента Азербайджана: тут тебе и «апшеронский фанфарон», и «армянофобия», и еще много чего, вообще не пригодного для цитирования в СМИ, вплоть до россказней насчет «фиаско» Азербайджана в апреле 2016 года.

Здесь тоже интересно было бы поинтересоваться мнением господина Ашотяна: если «фиаско» якобы потерпел Азербайджан, то в чью пользу изменился территориальный баланс? И что расследует целая комиссия нынешнего парламента Армении, если не поражение страны в апреле 2016 года? Впрочем, что еще остается делать Ашотяну? Ну не признаваться же ему, что сегодня команда Пашиняна катастрофически теряет очки, причем во всех сферах, от проваленной по всем статьям борьбы с коронавирусом до военной сферы и дипломатии, «республиканцы» явно рассчитывают на реванш и «окно возможностей» — и тут президент Азербайджана напоминает, что представляла и представляет собой команда Сержа Саргсяна.

Впрочем, со своими президентами, которые оказались взяточниками, генералами, ворующими солдатскую тушенку, и «демократом с рюкзаком» Пашиняном, который строит режим личной диктатуры, граждане Армении пусть разбираются сами. Важно другое. У каждой страны своя «политическая повестка дня». Где-то во главу угла ставят экономику, где-то — внутреннюю политику, влияние страны на мировой арене, мощь своей армии…Но есть одно правило. Большинство состоявшихся стран свою «повестку дня» определяют сами. А вот в Армении повестку дня определяет Азербайджан. Причем не только во внешней, но и во внутренней политике. Реакция армянской политической верхушки на недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева оставляют здесь мало сомнений. Что, в общем-то, полностью вытекает и из того, что Армения, живя в статусе «форпоста», банально не состоялась как государство, и из того, что политические тренды в регионе определяет Азербайджан. И этот процесс будет только нарастать. Форпост в лице Армении нам, конечно, ни к чему, но вот вопрос восстановления исторических границ в регионе — на повестке дня. И последние «ментально-политические» подвижки в Армении его только подтверждают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az