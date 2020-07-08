«Войны за воду» — сравнительно новый и стремительно набирающий популярность «тренд» обсуждений в экспертном сообществе. Знатоки напоминают, как власти Сирии упрекали Турцию, когда та строила водохранилища на реках Тигр и Евфрат. Нарастает напряженность между Египтом, Эфиопией и Суданом — три страны никак не могут договориться об использовании ресурсов Нила, да тут еще Эфиопия строит на Голубом Ниле плотину и водохранилище. Свои водные споры уже давно продолжаются в Центральной Азии.

Но сегодня все больше признаков, что первая «водная война» на постсоветском пространстве может разразиться между Россией и Украиной. Во всяком случае, командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится отражать новое нападение Москвы на сопредельную с оккупированным Крымом Херсонскую область Украины — как уверен контр-адмирал, Москва может пойти на это, чтобы восстановить работу Северо-Крымского канала и пустить днепровскую воду в Крым. После чего заверил: «Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим». Хотя и предупредил, что «будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения». Как полагают в Киеве, новая атака может произойти осенью, во время учений «Кавказ — 2020». Со своей стороны, замглавы украинского МИДа Василий Бондар отмечает, что мнение о возможности военного наступления России разделяют «значительное количество военных экспертов и аналитиков».

В Москве, как того и следовало ожидать, поторопились все опровергнуть. «Это искусственное нагнетание, — уверял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, — никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке». Никаких планов вторжения в Украину, по его словам, у России нет. Российские военные эксперты поторопились заверить, будто бы украинские ракеты «Нептун» не несут никакой угрозы Севастополю, и вообще украинская сторона «преувеличивает» их эффект. И, наконец, проблема доступа к воде в Крыму «успешно решается».

Намеренно оставим в стороне вопросы, насколько успешно РФ «решает» водную проблему в захваченном Крыму, и даже не станем устраивать экскурсов в историю и напоминать, что после депортации с полуострова коренного населения — крымских татар — его новые жители очень быстро поняли, что воды здесь катастрофически мало, и хозяйствовать привычными методами не получится — у татар получалось, а вот у тех, кто занял их дома и землю, уже нет. Важно другое: вряд ли настоящая причина новой вспышки военных действий — это вода. И не только потому, что синхронно с предупреждениями украинских властей партия Захара Прилепина призвала провести референдум и включить в состав России Донбасс, Приднестровье и заодно оккупированные земли Грузии, причем еще накануне бывшие вожаки донецких сепаратистов обещали, что скоро эти земли «войдут в состав России».

Прежде всего, будем реалистами: о планах России «пробивать коридор» вдоль побережья Черного моря, через Одессу, Николаев и тот самый Херсон, к Приднестровью и вообще отрезать Украину от моря, эксперты уверенно говорили еще весной 2014 года, по горячим следам аннексии Крыма и сепаратистских мятежей в Донецке и Луганске. Тогда Кремлю так и не удалось довести свою «черноморскую стратегию» до логического завершения: и украинские силы, состоявшие по большей части из добровольческих батальонов, держали фронт куда эффективнее, чем это планировали российские стратеги, и международная реакция оказалась бесконечно далека от кремлевских надежд на бессмертное «пипл схавает»…Войну как бы «поставили на паузу». Но вот надолго ли — вопрос открытый.

Более того, Москву явно тревожит и растущая активность НАТО в Черном море. Строго говоря, это море благодаря Турции никогда не было «кремлевским озером», но теперь, когда Болгария и Румыния уже стали членами НАТО, а Украина и Грузия открыто готовятся туда вступить, а натовские военные корабли постоянно присутствуют в его акватории, в Кремле и в «Арбатском военном округе» явно нервничают. В те же дни, когда в Киеве с тревогой говорили о возможности нового витка российской агрессии, российские СМИ со ссылкой на официальные источники опубликовали очередную «пугаловку»: НАТО плывет к границам России! Правда в реальности средиземноморская военно-морская группа Североатлантического альянса намерена принять участие в организованных Болгарией учениях, а затем посетить Одессу. Но вот во время этого посещения они окажутся всего-навсего в 380 километрах от оккупированного украинского Крыма и от базы российского Черноморского флота. И вот на этом фоне уже вряд ли получится полностью исключить, что в Москве пришли к выводу, будто бы реальный конфликт в Черном море — это «лучший способ» крепко напугать НАТО и заставить Североатлантический альянс умерить активность в «чувствительном регионе». Словом, риск войны весьма высок.

Строго говоря, Азербайджан не имеет выхода к Черному морю, но это еще не значит, что риски для нашей страны нулевые: членство в ГУАМ, тесное сотрудничество и стратегическое партнерство с Украиной, Грузией и тем более Турцией, наконец, принципиальное неприятие попыток силовой перекройки признанных границ — это на поверхности. Но есть еще одна сторона вопроса. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в последние годы Россия активно создает вдоль побережья Черного моря, в окрестностях курортного Сочи, крупный узел своей военной инфраструктуры, который увязан в то же юго-западное стратегическое направление, к которому относятся и сирийский «Хмеймим», и Каспийская флотилия, и база в Гюмри. Что уже понятным образом меняет прочтение ситуации и для Азербайджана, и для Турции. Так что возможное изменение баланса сил на Черном море не может не повлиять и на Карабах.

Другое дело, в какую именно сторону изменится этот баланс сил. Особенно с учетом того обстоятельства, что планы России на украинском поле рушились уже не раз. А умение трезво оценивать расклад сил, возможную международную поддержку и последствия собственной «игры на обострение» никогда не входили в число сильных сторон Кремля.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az