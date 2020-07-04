Какое место в мировой истории мореплавания уделено Каспийскому морю, вопрос сложный и неоднозначный. Каспий — водоем закрытый, «звезды» мирового судостроения, такие, как «Титаник» или «черные королевы», сюда не заплывали, эпохальных морских сражений здесь тоже не было. Но в чем нет сомнений, так это в том, что, во-первых, именно на берегах Каспия, в Гобустане, найдены самые древние в мире изображения кораблей. А во-вторых, и «в-главных», новые страницы в истории мореплавания на Каспии пишутся как раз сегодня. И именно в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (посредством видеоконференции), где обсуждался совместный проект транспортного коридора «Лазуритовый путь», в числе прочего, заявил: Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов.

Только вот речь не только и не столько о количестве кораблей как таковом. В Азербайджане реализуется многокомпонентная и продуманная «морская стратегия». А вот в каких условиях Азербайджан осуществил свой «морской старт» — вопрос как минимум неоднозначный. Именно в Баку расположена лучшая на Каспии бухта. Еще в 1858 году было основано Акционерное общество «Кавказ и Меркурий», чье имущество и легло в основу нынешнего Каспийского морского пароходства. Уже в 1964 году его корабли по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому каналам выходили во всех смыслах в «большое плавание». В Баку еще в советские годы от нынешнего «Дворца ручных игр» и Дениз-молла начиналась цепочка судостроительных и судоремонтных заводов.

Но уже в 1994 году в ответ на подписание «Контракта века» Россия закроет Волго-Дон и Волго-Балт для азербайджанских кораблей. А новые суда придется заказывать за рубежом, главным образом в российском Сормово — своей судостроительной базы просто не хватает для решения насущных задач. Порт, паромная переправа — все это представляется важным и перспективным, но завтра.

И вот это завтра наступило сегодня. Уже в 2013 году в Баку начал действовать современный судостроительный завод, и сегодня, когда на месте старых судоремонтных заводов — Новый и Сабаильский бульвары, на этом заводе строятся 2 РоПакс парома и 3 нефтяных танкера. Большие планы и на 2021 год. Азербайджанское судостроение уже работает с прибылью.

В 2018 году начал действовать новый торговый порт в поселке Алят, там же, откуда стартует магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Сегодня его пропускная способность — 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров, в планах на ближайшее будущее — 25 миллионов тонн грузов и 1 миллион контейнеров. И это не просто прожекты. Прежде всего, вся «морская» инфраструктура Азербайджана «вписана» в общую «инфраструктурную революцию», которая уже включает в себя модернизацию шоссейных и железных дорог, строительство магистрали Баку-Тбилиси-Карс, новые региональные аэропорты и многое другое. И самое главное, именно морские проекты Азербайджана сделали возможными и «Шелковый путь», и «Лазуритовый путь» и открыть «окно в Европу» для Афганистана и стран Центральной Азии. Неслучайно, что, как напомнил президент Ильхам Алиев, объем грузов, перевезенных по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в первые шесть месяцев 2020 года, в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года — и это, добавим от себя, нсмотря на пандемию коронавируса, которая «поставила на паузу» мировую экономику.

И самое главное, речь не только и не столько о прибылях и деньгах. Морская стратегия Азербайджана коренным образом изменила всю «логистику» региона, соткрыв в самом прямом смысле «окно в Европу» для Афганистана и стран Центральной Азии, и это окно уже не может контролироваться ни Россией, ни Ираном. По сути дела, Баку сегодня определяет «политическую погоду» на Каспии и во всем Прикаспии. На азербайджанские морские проекты приходится слишком сильная геоэкономическая и геополитическая «нагрузка», особенно на фоне явных признаков политической «перезагрузки» в Центральной Азии. А это уже предусматривает принципиально иные гарантии политической безопасности. Особенно с учетом того, что по Каспию идут и военные грузы для западного контингента в Афганистане.

А вот это уже серьезно. Тем более что уже в середине нулевых в информационное пространство региона была вброшена показательная идея: дескать, США предлагают Азербайджану создать подразделения «Каспийской стражи» — для охраны нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и нефтяной инфраструктуры. Но дальше утечек дело не продвинулось. Более того, подписанные в Актау соглашения не допускают присутствия на Каспии иностранных сил и военных судов. Но те же соглашения гарантируют на Каспии свободу судоходства. А договоренности или соблюдают, или нет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az