Армянский депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила на своей странице в Facebook о том, что исчезло тело бабушки жительницы Гюмри.

Она обратилась к коменданту на период ЧП и вице-премьеру Армении Тиграну Авиняну и министру здравоохранения с вопросом, где искать тело скончавшейся бабушки.

«Мне написала и позвонила Мариам Малхасян из Гюмри, которая рассказала, что утром 29-го июня в ереванской клинике «Грикор Лусаворич» скончалась ее бабушка, но они до сих пор не могут найти ее тело», — написала Зограбян, назвав случившееся «позором».

По ее словам, родственникам сообщили, что они могут получить тело в анатомическом театре города Абовян. Но его там обнаружить не удалось. Родные обратились в комендатуру, откуда их направили в Министерство здравоохранения, но их перенаправили в комендатуру. Не помогло даже обращение в полицию.

«Родственникам удалось выяснить из других источников, что санитар неправильно прочел имя и фамилию бабушки и тело, по всей видимости, получили и похоронили совсем другие люди», — написала Зограбян.

Произошедший вопиющий факт вызвал возмущение пользователей соцсетей.

Minval.az