Армянский депутат от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила на своей странице в Facebook о том, что исчезло тело бабушки жительницы Гюмри.

Она обратилась к коменданту на период ЧП и вице-премьеру Армении Тиграну Авиняну и министру здравоохранения с вопросом, где искать тело скончавшейся бабушки.

«Мне написала и позвонила Мариам Малхасян из Гюмри, которая рассказала, что утром 29-го июня в ереванской клинике «Грикор Лусаворич» скончалась ее бабушка, но они до сих пор не могут найти ее тело», — написала Зограбян, назвав случившееся «позором».

По ее словам, родственникам сообщили, что они могут получить тело в анатомическом театре города Абовян. Но его там обнаружить не удалось. Родные обратились в комендатуру, откуда их направили в Министерство здравоохранения, но их перенаправили в комендатуру. Не помогло даже обращение в полицию.

«Родственникам удалось выяснить из других источников, что санитар неправильно прочел имя и фамилию бабушки и тело, по всей видимости, получили и похоронили совсем другие люди», — написала Зограбян.

Произошедший вопиющий факт вызвал возмущение пользователей соцсетей.

I have no words. An elderly woman from Gyumri dies of covid in a Yerevan hospital, the body meanwhile is handed over to another family in another town who bury her thinking it is their relative. Her poor relatives are now trying to locate her. Unbelievable https://t.co/pXR4GPYgT9

— Dr. Artyom Tonoyan (@ArtyomTonoyan) July 1, 2020