Кабмин в среду, 24 июня, внес изменения в решение «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением семейного кодекса Азербайджанской Республики». Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение. В решение внесены дополнения в формы записей актов гражданского состояния и правила заполнения форм записей актов гражданского состояния.

Таким образом, в справке, выданной районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджанской Республики, Министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, консульскими учреждениями Министерства иностранных дел за рубежом, будет указываться степень родства состоящих в браке и разведенных лиц.

Эта информация также будет занесена в регистрационные книги соответствующих актов гражданского состояния.

Получается, что старт борьбе с опасной тенденцией, негативно отражающейся на будущем нашей страны, уже дан. И это можно только поприветствовать, так как родственные браки – «любимейшая» тема сотрудников СМИ – вот уже много лет остается неразрешимой дилеммой, несмотря на усилия правозащитников и общественных деятелей.

Неоднократно было замечено, что всякий раз после публикации статей на тему вреда родственных браков обязательно в полемику вступала колонна замшелых ортодоксов, яростно размахивающих цитатами из священных книг, ссылающихся на «обычаи и традиции», и даже обвиняющих в «отсутствии патриотизма» и желании авторов «быть поближе к гомосексуальной Европе».

Последнее – вообще непонятно, так как та же самая Европа пережила аналогичный виток в истории, но касался он, прежде всего, представителей королевских фамилий, переженившихся друг между другом во имя политических, династических, матримониальных и финансовых интересов. И потому не странно, что потомки этих самых королей носили уникальные прозвища: Злой, Кривой, Косой, Уродливый. Кажется этими королевскими «эпитетами» все достаточно ясно сказано для того, чтобы в целом понять физическую и моральную сущность потомства, рожденного от кузена и кузины (а нередко от брата и сестры). Людям, причастным к истории, достаточно вспомнить прусских Гогенцоллернов, французских Бурбонов, британскую королевскую семью, испанских Габсбургов, династия которых пресеклась в 1700 году со смертью Карла II, являвшемся по сути самым настоящим венцом огромного количества физических и психических отклонений. Известно, что ходить сей венценосец начал только к четырем годам, а говорить – к восьми, с трудом жевал даже во взрослом возрасте, и, кроме того, был импотентом, благодаря чему род Габсбургов благополучно закончил свое существование.

В древнем Египте было еще «круче»: брат мог жениться на своей родной (и не всегда совершеннолетней) сестре, а вот главными женами сиамского короля Рамы V (1873–1910) были его единокровные сестры.

Российская династия императоров Романовых была поражена гемофилией, и сопровождала каждое поколение по той же причине: у царей и цариц были близкие общие предки.

Но мы не собираемся утомлять читателей путешествиями в прошлое (хотя они порой весьма показательны для потомков), а предлагаем взглянуть на настоящее, так как в нем происходит тоже самое, и отнюдь не в семьях членов королевских фамилий.

Еще в 2017-м году ныне бывший министр труда и социальной защиты Салим Муслимов рассказал о том, что среди детей, получивших статус лиц с ограниченными возможностями здоровья, 15% составляли новорожденные. По его словам, это связано с тем, что до сих пор в Азербайджане практикуются родственные браки, и последствия их негативно сказываются на потомстве.

А теперь давайте разберемся – каков уровень этого негатива.

Азербайджанский генетик Эльхан Расулов рассказал «Минвалу», что близкородственные браки классифицируются следующим образом: родные братья и сестры, разнояйцовые близнецы, родители и дети считаются родственниками первого порядка. Половые сношения между такими родственниками считаются инцестом. Риск рождения больного ребенка у таких родственников равен 70-ти процентам.

Далее в списке следуют более широкая последовательность: дядя, тетя, племянник, племянница, дедушка, бабушка, а также сводный брат или сестра – это родственники второго порядка. Риск рождения больного ребенка у таких родственников равен 30 процентам.

И последний пункт, наиболее привычный для нашего общества: двоюродный брат (кузен), двоюродная сестра (кузина), сводный дядя, сводный племянник. Риск рождения больного ребенка в браке с таким родственником равен 6-10%, но это при условии, что в семье нет наследственных генетических заболеваний, а также факта у их предков близкородственных браков. Если перечисленных негативных фактов нет, то у двоюродного брата и сестры вероятность рождения абсолютно здорового малыша составляет 84-90 процентов. Но в том-то и проблема, что учет родственных браков в стране не ведется, а потому сложно сказать, в каких семьях нет кровосмешения и насколько велик риск рождения больного ребенка у брачующихся родственных пар.

На самом деле последствия страшные: ежегодно в стране рождаются не менее 200-300 детей, больных гемофилией, фенилкетонурией и талассемией. А потому и неудивительно, что показатели заболевших такие высокие: в Азербайджане около 800 тысяч человек являются потенциальными носителями талассемии.

Этот факт подтверждает и главврач клинического Института гематологии и трансфузиологии Азербайджана Искандер Багиров, отметивший в интервью изданию «Тренд», что в Азербайджане каждый восьмой человек является носителем талассемии. Это серьезные цифры и устранение проблемы роста больных требует самого серьезного вмешательства с стороны государства.

Глава Общества Защиты прав женщин Азербайджана Новелла Джафароглу в беседе с «Минвалом» отметила, государство принимает все меры для того, чтобы в браки вступали здоровые и полноценные граждане. Так, с 2015 года браки заключаются только после предъявления справки о состоянии здоровья брачующихся.

«На самом деле, хоть мера и правильная, но ни от кого не секрет, что у нас многое решают деньги. И связи. Сколько раз правозащитниками были отмечены парадоксальные случаи, когда аксакал какого-то района женил сына на несовершеннолетней девушке, и в качестве почетных гостей на таких свадьбах были и глава полиции района, и глава ИВ района, хотя государство настроено решительно против браков с несовершеннолетними. Но на этот факт закрывают глаза. А насчет родственных браков скажу только одно: запреты со стороны государства – это только часть решения. На самом деле вся серьезность этой проблемы должна подниматься при помощи просветительской работы. СМИ, телевидение – да, прежде всего телевидение – должны постоянно доносить до граждан все риски, связанные с родственными браками. Такие передачи должны транслироваться гораздо чаще, чем глупые шоу, несущие только пустоту. В сёла и районы должны приезжать лекторы из Минздрава, которые своими рассказами должны влиять на сознание людей, и во время этих лекций должны обязательно демонстрироваться видеофакты, фотографии больных детей, ставших жертвами родственных браков.

Просветительская работа должна проводиться повсеместно, и не раз в месяц, а как минимум 3 раза в неделю. На этих лекциях должны присутствовать все прослойки населения – от молодых до старых: старые должны понимать, что сводя своих родственников с родственницами, толкают их будущих детей в объятия страшной болезни, которая будет преследовать их род, покуда он полностью не вымрет. Рано или поздно до сознания людей дойдет, что хорошо, а что – плохо. Как говорится, вода камен точит. Так же и время – при качественной просветительской работе, расставит все на свои места», — подчеркнула правозащитник.

Так что, воинствующим ортодоксам, ратующим за «соблюдение традиций», следовало бы знать: не всякие «традиции» хороши и правильны. Тем более, что на карту поставлена судьба тысяч детей страны, которые по вине этих самых «традиций» становятся инвалидами. И умирают.

Яна Мадатова

Minval.az