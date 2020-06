Около 30 зданий в Мехико получили незначительные повреждения после мощного землетрясения, случившегося во вторник в штате Оахака на юге страны. Об этом сообщила на пресс-конференции в видеоформате глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум, передает ТАСС.

«Данных о серьезном ущербе нет, мы продолжаем следить за ситуацией в Мехико в связи с возможностью повторных толчков», — сказала политик. По ее словам, два человека получили травмы, их жизнь вне опасности.

***

В Мексике в результате произошедшего крупного землетрясения погиб человек. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Canal 6.

С соответствующим заявлением выступил губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат.

По его словам, человек погиб при обрушении фасада больницы в Уатулько. Кроме того, еще один гражданин получил травмы.

***

Сильное землетрясение произошло на тихоокеанском побережье Мексики. Геологическая служба США (United States Geological Survey, USGS) оценила его магнитуду в 7,7. По данным ведомства, которые приводит РБК, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.

В свою очередь Национальная сейсмологическая служба Мексики оценила магнитуду в 7,5. По ее данным, землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.

Национальный центр предупреждения о цунами США объявил тревогу для трех стран. По данным центра, цунами грозит западному побережью Мексики, Гватемалы и Сальвадора.

The @SismologicoMX reports a 7.1 in Oaxaca, Mexico. This is the last thing Mexico City or any city needs in the middle of a pandemic. pic.twitter.com/sepgOfr1Kh

— Jesus Jiménez (@jesus_jimz) June 23, 2020