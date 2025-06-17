Обращения, поступающие на горячие линии посольства Азербайджана в Израиле и Иране, а также Генерального консульства в Тебризе, рассматриваются каждый день.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, продолжаются меры по получению соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджана и других стран, желающими покинуть Иран.

Он добавил, что граждане Азербайджана в Израиле соответственно направляются в соседние Египет и Иорданию.

«До настоящего времени в наше посольство и генеральное консульство в Иране поступило около 500 обращений от граждан Азербайджана, из которых более 60 пересекли границу. Наряду с этим, более 1200 обращений из 51 страны в настоящее время рассматриваются, и для них обеспечиваются соответствующие разрешения на пересечение границы. Приняты соответствующие меры для перехода 34 наших граждан, находящихся в Израиле, в Иорданию», — заявил Гаджизаде.