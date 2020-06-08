Эти видеокадры сняты в расположенном в центре Баку парке «Коала», куда ежедневно приводят гулять десятки детей. На кадрах запечатлено похищение средь бела дня маленькой Мирай, чьи родители еще находятся в процессе развода, но, тем не менее, все никак не могут поделить право на ребенка. Отец хочет, чтобы девочка жила с ним, а мать — иностранка (гражданка РФ) настаивает на обратном. Об инциденте сообщил телеканал RealTV.

Инцидент произошел, когда Мирай с отцом и бабушкой вышли погулять в парк. Отец пытался отбить у похитителей своего ребенка, но ему помешал наемник, следивший за семьей с момента выхода из дома. Телеканал отмечает, что ребенка выкрала ее тетя. Известно также имя наемника – это бывший сотрудник полиции Иманов Лятиф.

«Мой сын и внучка Мирай сели на колесо обозрения. Затем мы зашли в магазин, чтобы купить ребенку игрушку. Потом мой сын и внучка сели на паровозик, а я стояла рядом и ждала. Затем мы пошли к посуде с цветным песком для детей и в этот момент на нас неожиданно напали. Тамерлан взял ребенка на руки, они напали на нас и повалили на землю. В результате дерзкого нападения мне были причинены менее тяжкие телесные повреждения», — рассказала бабушка девочки.

Так как родители живут раздельно, то необходимо решить вопрос о том — с кем будет оставаться ребенок. Но самое интересное, то что действие происходило в парке, на глазах у посетителей, и остальных детей. И ни один из них не вмешался, не помешал похитителям. Кроме того, остается открытым вопрос: где же были сотрудники службы безопасности парка, лица, отвечающие за охрану этой территории?

Семья Башировых уже обратилась по поводу произошедшего в Насиминсккую районную прокуратуру и в районное управление полиции.

Как говорит семейный адвокат, в связи с инцидентом должно быть проведено серьезное расследование, и вопрос решен в юридической плоскости. Несмотря на то, что с момента столь вопиющего инцидента прошло несколько месяцев, уголовное дело, тем не менее, еще не возбуждено.

Семья надеется, что со сменой руководства Генпрокуратуры, а также благодаря реформам, начатым в структуре, дело, наконец, сдвинется с мертвой точки.

Minval.az